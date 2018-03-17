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МИД РФ отозвал согласие России на деятельность генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге
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МИД РФ отозвал согласие России на деятельность генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МИД РФ отозвал согласие России на деятельность генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге
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