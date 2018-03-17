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Британский посол прибыл в российский МИД
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Посол Британии Бристоу прибыл в российский МИД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол Великобритании Лори Бристоу, вызванный в российский МИД, прибыл в министерство, передает в субботу корреспондент РИА Новости.
>>Посол Британии вызван в МИД России
Ранее сообщалось, что британский посол был вызван в министерство иностранных дел РФ.
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