Ещё
Россия показала урок по организации выборов, заявил наблюдатель от МПА СНГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия показала урок по организации выборов, заявил наблюдатель от МПА СНГ 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия сделала шаг вперед в развитии избирательных технологий, показав пример другим странам в организации выборного процесса, заявил РИА Новости депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ Ахмет Мурадов.
"Все прошло в нормальном режиме на тех участках, на которых мы наблюдали — это пять участков в разных частях Москвы в жилых массивах. Самое интересное, что никакой конфронтации, конфликта, напряжения в очередях — удивительно, что очереди были на всех участках, — меня направляют на мысль, что выборы консолидировали россиян, хотя были разные предвыборные баталии", — заявил он.
"Что касается технологий, оборудования по голосованию — это все очень здорово, вы, действительно, сделали шаг вперед. Мы были в ЦИК, на участках, видели, насколько все прозрачно, информативно, доступно и понятно. Россия преподала урок другим странам, которым предстоит провести выборы, по технологиям в выборном процессе", — добавил Мурадов.
В частности, он отметил системы КОИБ, которые, по его словам, «способствуют тому, что исключают человеческий фактор, все передается в режиме онлайн, какая-то корректировка исключена».
Выборы президента РФ прошли 18 марта.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
ВИДЖЕТ
РИА Новости: последние новости
Собчак заявила, что может поддержать мирные протесты Путин призвал сделать так, чтобы украинцы чувствовали себя в РФ как дома Жириновский ожидает ухудшения отношений России и Британии
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве129
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина262
Путин получил первое поздравление с победой на выборах24
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине27
Актер Добронравов госпитализирован33
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение