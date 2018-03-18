Россия показала урок по организации выборов, заявил наблюдатель от МПА СНГ

МОСКВА , 18 мар — РИА Новости Россия сделала шаг вперед в развитии избирательных технологий, показав пример другим странам в организации выборного процесса, заявил РИА Новости депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана , наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ Ахмет Мурадов.

"Все прошло в нормальном режиме на тех участках, на которых мы наблюдали — это пять участков в разных частях Москвы в жилых массивах. Самое интересное, что никакой конфронтации, конфликта, напряжения в очередях — удивительно, что очереди были на всех участках, — меня направляют на мысль, что выборы консолидировали россиян, хотя были разные предвыборные баталии", — заявил он.

"Что касается технологий, оборудования по голосованию — это все очень здорово, вы, действительно, сделали шаг вперед. Мы были в ЦИК , на участках, видели, насколько все прозрачно, информативно, доступно и понятно. Россия преподала урок другим странам, которым предстоит провести выборы, по технологиям в выборном процессе", — добавил Мурадов.

В частности, он отметил системы КОИБ, которые, по его словам, «способствуют тому, что исключают человеческий фактор, все передается в режиме онлайн, какая-то корректировка исключена».

Выборы президента РФ прошли 18 марта.

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