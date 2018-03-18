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Глава Крыма сравнил выборы президента с референдумом 2014 года
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Глава Крыма сравнил выборы президента с референдумом 2014 года 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выборы президента России для крымчан по значимости можно сравнить с референдумом 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.
"Голосование проходит впервые в республике Крым. Крым выбирает главу российского государства. Я уверен, что для каждого крымчанина это такое же знаковое событие, как было в 2014 году. Сегодня каждому необходимо помнить, что нужен каждый голос, что это ответственность и гражданский долг каждого человека, благодарность нашей стране за мирное небо над головой", — сказал Аксенов журналистам.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
Аксенов пригласил крымчан всех национальностей прийти на участки и отдать свой голос за будущее российского Крыма.
Жители Крыма и Севастополя впервые в истории проголосуют на выборах президента России. Местные избиркомы заявили о создании всех необходимых условий для свободного волеизъявления. В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 — временных. Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссии. В республике зарегистрированы 1,48 миллиона избирателей.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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