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Более 90% жителей Крыма и Севастополя голосовали за Путина
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Более 90% жителей Крыма и Севастополя проголосовали за Путина 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: Celestino Arce/ ZUMAPRESS/ Globallookpress
В пяти регионах России за Владимира Путина проголосовали более 90% избирателей.
В пяти регионах России за Владимира Путина, побеждающего на президентских выборах, проголосовали более 90% избирателей. Действующий президент набрал 92,16% голосов избирателей в Крыму, а в Севастополе — 90,45%, сообщает ЦИК.
Самый высокий результат поддержки Путин получил в Кабардино-Балкарии, где за него отдали голоса 93,48% избирателей.
В Тыве за него проголосовали 91,98%. В Дагестане российского лидера поддержали 91,08% пришедших на избирательные участки.
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