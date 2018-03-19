Более 90% жителей Крыма и Севастополя голосовали за Путина

Более 90% жителей Крыма и Севастополя проголосовали за Путина

В пяти регионах России за Владимира Путина проголосовали более 90% избирателей.

В пяти регионах России за Владимира Путина, побеждающего на президентских выборах, проголосовали более 90% избирателей. Действующий президент набрал 92,16% голосов избирателей в Крыму, а в Севастополе — 90,45%, сообщает ЦИК.

Самый высокий результат поддержки Путин получил в Кабардино-Балкарии, где за него отдали голоса 93,48% избирателей.

В Тыве за него проголосовали 91,98%. В Дагестане российского лидера поддержали 91,08% пришедших на избирательные участки.