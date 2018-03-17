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День тишины: что вы знаете о работе президента. Тест
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День тишины: что вы знаете о работе президента. Тест 

АиФ Урал 4 часа назад
Фото: АиФ Урал
Завтра на территории всей страны, в том числе и Екатеринбурге, состоятся выборы президента России. Сегодня объявлен День тишины, когда во всевозможных вариациях запрещена агитация кандидатов в президенты РФ.
В Свердловской области завтра начнут работать 2 541 участковая избирательная комиссия, а голосование будет проходить с 8 часов утра до 8 часов вечера. По данным Избирательной комиссии Свердловской области в этом году 123 тысячи свердловчан выразили желание проголосовать по месту нахождения, а не по месту регистрации. Для тех, кто не успел сделать соответствующее заявление, осталась последняя возможность подать заявление в своей участковой избирательной комиссии до 14.00.
К дню выборов президента России «АиФ-Урал» подготовил познавательный тест об институте президентства в стране. Проверьте свои знания, насколько хорошо вы знаете работу президента Российской Федерации и не только.
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