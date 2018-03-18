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В Совфеде ответили на слова Порошенко о непризнании партнёрами Украины выборов в Крыму
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В Совфеде ответили на слова Порошенко о непризнании партнёрами Украины выборов в Крыму 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Наша Газета Крым
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова украинского президента Петра Порошенко, который заявил, что международные союзники Украины не признают выборы президента России в Крыму. «Нам всё равно, признают ли Порошенко и его союзники или не признают выборы в Крыму. От этого ничего не изменится, потому что Крым — территория России. Крымчане четыре года назад стали россиянами. Они выбирают президента по российским законам. Поэтому мнение Порошенко и его союзников в этом плане нас не интересует», — подчеркнул сенатор.
Ранее Порошенко заявил, что международные партнёры Украины не признают выборы президента России в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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