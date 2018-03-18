В Совфеде ответили на слова Порошенко о непризнании партнёрами Украины выборов в Крыму 

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова украинского президента Петра Порошенко, который заявил, что международные союзники Украины не признают выборы президента России в Крыму. «Нам всё равно, признают ли Порошенко и его союзники или не признают выборы в Крыму. От этого ничего не изменится, потому что Крым — территория России. Крымчане четыре года назад стали россиянами. Они выбирают президента по российским законам. Поэтому мнение Порошенко и его союзников в этом плане нас не интересует», — подчеркнул сенатор.
Ранее Порошенко заявил, что международные партнёры Украины не признают выборы президента России в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.