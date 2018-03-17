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В России начался день тишины перед выборами президента
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В России начался день тишины перед выборами президента 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Москва, 17 марта /Синьхуа/ — В России перед выборами президента проходит день тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация.
Согласно закону «О выборах президента РФ», 17 марта запрещается предвыборная агитация на теле— и радиоканалах, в печатных и сетевых изданиях. Кандидаты и партии в течение дня тишины не могут проводить митинги и встречи избирателей, организовывать раздачу листовок.
Напомним, что выборы президента в России пройдут 18 марта. В этот день также нельзя вести агитацию. Запрет будет действовать до 21:00 мск 18 марта, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области. —0—
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