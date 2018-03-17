В России начался день тишины перед выборами президента

Москва , 17 марта / Синьхуа / — В России перед выборами президента проходит день тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация.

Согласно закону «О выборах президента РФ», 17 марта запрещается предвыборная агитация на теле— и радиоканалах, в печатных и сетевых изданиях. Кандидаты и партии в течение дня тишины не могут проводить митинги и встречи избирателей, организовывать раздачу листовок.