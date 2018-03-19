Выборы в Башкортостане прошли легитимно и с хорошим результатом — Рустэм Хамитов

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов прокомментировал результаты прошедших президентских выборов. Серьезных нарушений не зафиксировано. Явка на избирательные участки в регионе составила 75,4%.

За Владимира Путина голоса отдали свыше 77% избирателей. Эти цифры говорят о том, что жители республики придают большое значение выборам и демонстрируют поддержку абсолютного большинства курса, взятого действующим Президентом страны. В то же время высокое доверие избирателей накладывает и дополнительную ответственность на власть, заявил журналистам Рустэм Хамитов.

Глава региона также высоко оценил техническую подготовку и уровень проведения выборов. Всё в рамках закона. Это результат слаженной работы власти и общественности. Все требования, предъявляемые к избирательным участкам и к вопросам безопасности, были полностью соблюдены, сказал Глава региона.