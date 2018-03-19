Предварительные итоги выборов на Ямале

19 марта 2018 года в « Центральной избирательной комиссии » продолжается подсчет голосов избирателей, которые проголосовали на выборах президента Российской Федерации. По предварительным данным на 11 часов дня по московскому времени явка на выборы в ЯНАО 91% избирателей со всего округа.

У Ямала второе место по явке среди 85 субъектов федерации. Самые активные избиратели живут в Красноселькупском районе — 94, 81%, Новом Уренгое и Муравленко 90,45%, Шурышкарский район — 90,31%, Надымский — 89,49%, Ноябрьск — 83,77% и Губкинском — 79,39%.

Причин на это несколько: ямальцы серьёзно относятся к выборам. Для жителей Ноябрьска, например выборы настоящий праздник гражданской солидарности. Поэтому явка из энтузиастов в ЯНАО традиционно высокая. Вторая причина 85% ямальцев работают на муниципальных предприятиях, а так как всё руководство предприятий состоит в «Единой России» посещение выборов для сотрудников обязательно. Не пришел на выборы пиши объяснительную.

Так же интересно, что с самого утра на выборные участки активно приходили жители Тазовского района, самые поздние избиратели жители Ноябрьска. Традиционно жители южного форпоста Ямала предпочитают крепко выспаться в воскресенье или переждать толпу.