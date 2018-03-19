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Предварительные итоги выборов на Ямале
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Предварительные итоги выборов на Ямале 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
19 марта 2018 года в «Центральной избирательной комиссии» продолжается подсчет голосов избирателей, которые проголосовали на выборах президента Российской Федерации. По предварительным данным на 11 часов дня по московскому времени явка на выборы в ЯНАО 91% избирателей со всего округа.
У Ямала второе место по явке среди 85 субъектов федерации. Самые активные избиратели живут в Красноселькупском районе — 94, 81%, Новом Уренгое и Муравленко 90,45%, Шурышкарский район — 90,31%, Надымский — 89,49%, Ноябрьск — 83,77% и Губкинском — 79,39%.
Причин на это несколько: ямальцы серьёзно относятся к выборам. Для жителей Ноябрьска, например выборы настоящий праздник гражданской солидарности. Поэтому явка из энтузиастов в ЯНАО традиционно высокая. Вторая причина 85% ямальцев работают на муниципальных предприятиях, а так как всё руководство предприятий состоит в «Единой России» посещение выборов для сотрудников обязательно. Не пришел на выборы пиши объяснительную.
Рейтинг кандидатов в резиденты в ЯНАО столь же ожидаем, как и высокая явка. 85% избирателей отдали свой голос действующему президенту Владимиру Путину. Павлу Грудинину симпатизируют 5, 75% избирателей. Владимир Жириновский — 5,7%, кандидат против всех Ксения Собчак — 0,7%, остальные кандидаты набрали ещё меньше.
Так же интересно, что с самого утра на выборные участки активно приходили жители Тазовского района, самые поздние избиратели жители Ноябрьска. Традиционно жители южного форпоста Ямала предпочитают крепко выспаться в воскресенье или переждать толпу.
Больше всего голосов за действующего президента отдали жители: Чукотки, Ямала, Кемеровской области, Мордовии, Тамбовской обл. , Липецкой области, Курской области, Брянской области, Калининграда, Краснодарского края и Татарстан. 92,14% голосов избирателей. Считайте второй референдум.
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