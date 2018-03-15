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Избирательная система России готова к выборам
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Избирательная система России готова к выборам 

Авторадио 15 марта 2018
Фото: Басманные Вести
ЦИК будет направлять все материалы о нарушениях на выборах, в том числе в отношении губернаторов, в Генпрокуратуру. Об этом сообщила в председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она обратила внимание журналистов на то, что уже сейчас мощные информационные ресурсы направлены на то, чтобы ввести в заблуждение избирателей и дискредитировать сами выборы. Но, подчеркнула Памфилова, избирательная система России готова к выборам. Глава ЦИК призвала всех избирателей России сделать осознанный, личный выбор. Россия будет выбирать президента в ближайшее воскресенье, 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек.
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