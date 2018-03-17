Вертолет США над посольством РФ «кого-то искал»

Круживший над посольством России вертолет «кого-то искал», заявили в США

Ранее посольство РФ в Twitter опубликовало фотографии неизвестного вертолета, который продолжительное время кружил поздно вечером 9 марта близ территории российского посольства в Вашингтоне, освещая ее прожектором. Российские дипломаты предположили, что он мог искать "российское вмешательство в американские выборы".

"Это вертолет правоохранительных органов, он действовал с ведома (служб) контроля воздушного движения. Они летали в том районе по заданию: либо искали кого-то, либо среагировали на вызов", — сказала Драйкорн.

На вопрос о том, к какой именно службе относится вертолет, собеседница агентства не ответила. Ранее в полиции Вашингтона РИА Новости сообщили, что не располагают информацией об этом вертолете.