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Вертолет США над посольством РФ «кого-то искал»
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Круживший над посольством России вертолет «кого-то искал», заявили в США 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Вертолет, который на прошлой неделе кружил у посольства РФ в Вашингтоне и светил в окна прожектором, относится к правоохранительным органам и искал кого-то, сообщила РИА Новости сотрудница вашингтонского районного отделения летных стандартов Федерального управления гражданской авиации США Шарлин Драйкорн.
Ранее посольство РФ в Twitter опубликовало фотографии неизвестного вертолета, который продолжительное время кружил поздно вечером 9 марта близ территории российского посольства в Вашингтоне, освещая ее прожектором. Российские дипломаты предположили, что он мог искать "российское вмешательство в американские выборы".
"Это вертолет правоохранительных органов, он действовал с ведома (служб) контроля воздушного движения. Они летали в том районе по заданию: либо искали кого-то, либо среагировали на вызов", — сказала Драйкорн.
На вопрос о том, к какой именно службе относится вертолет, собеседница агентства не ответила. Ранее в полиции Вашингтона РИА Новости сообщили, что не располагают информацией об этом вертолете.
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