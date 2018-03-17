Голосование в Канаде в день выборов президента РФ пройдет в пяти городах

"На территории Канады образованы пять избирательных участков: в посольстве России в Оттаве , генеральных консульствах России в Монреале и Торонто, а также офисах почетных консулов России в Ванкувере и Эдмонтоне", — сказал он по телефону.

По словам Калинина, ранее успешно прошло досрочное голосование в местах компактного проживания российских граждан в Виннипеге, Калгари, Виндзоре, Галифаксе и Сент-Джонсе.

"По сравнению с выборами в прежние годы возможности для российских граждан проголосовать существенно расширились", — отметил он.

Калинин сообщил, что безопасность в день выборов будут обеспечивать соответствующие службы посольства и генеральных консульств в плотном контакте с канадскими правоохранительными органами.