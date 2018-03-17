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Голосование в Канаде в день выборов президента РФ пройдет в пяти городах
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Голосование в Канаде в день выборов президента РФ пройдет в пяти городах 

РИА Новости 8 часов назад
ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. В Канаде россияне смогут проголосовать на выборах президента РФ 18 марта в пяти городах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России Кирилл Калинин.
"На территории Канады образованы пять избирательных участков: в посольстве России в Оттаве, генеральных консульствах России в Монреале и Торонто, а также офисах почетных консулов России в Ванкувере и Эдмонтоне", — сказал он по телефону.
По словам Калинина, ранее успешно прошло досрочное голосование в местах компактного проживания российских граждан в Виннипеге, Калгари, Виндзоре, Галифаксе и Сент-Джонсе.
"По сравнению с выборами в прежние годы возможности для российских граждан проголосовать существенно расширились", — отметил он.
Калинин сообщил, что безопасность в день выборов будут обеспечивать соответствующие службы посольства и генеральных консульств в плотном контакте с канадскими правоохранительными органами.
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