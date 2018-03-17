США и Южная Корея будут продолжать давление на КНДР

К такому мнению во время встречи в Вашингтоне пришли первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва. Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.

Дипломаты отметили, что союз США и Южной Кореи — это «основа стабильности и безопасности» в регионе. По их мнению, объявление о встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына — это «доказательство того, что глобальная кампания по оказанию максимального давления работает и должна продолжаться».

Кроме того, Вашингтон и Сеул убеждены, что санкции в отношении Пхеньяна должны действовать до тех пор, пока страна не предпримет конкретные действия, направленные на денуклеаризацию.

"Когда Дональд Трамп сказал, что готов встретиться с Ким Чен Ыном и решать все проблемы, тут же представители администрации президента США заявляют, что надо продолжать дополнительно оказывать давление на Пхеньян, утверждая, что он дрогнул, — заявил руководител российского внешнеполитического ведомства. — Это не очень принято в дипломатии".

По его словам, когда договариваются о встрече, то стараются беречь эту договоренность, а не пытаются призывать к действиям, которые могут быть расценены как провокации, нацеленные на срыв саммита.