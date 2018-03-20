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85% проголосовавших за границей граждан России выбрали Путина
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85% проголосовавших за границей граждан России выбрали Путина 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом РИА Новости сообщили в ЦИКе.
За границей в выборах приняли участие 475 тысяч 300 российских граждан. Почти 404 тысячи проголосовали за действующего президента.
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