ЦИК посоветовал США поучиться у России прозрачности выборов

Шевченко напомнил, что на предстоящие 18 марта президентские выборы аккредитовано несколько сотен тысяч наблюдателей.

«Обвинения госпожи Науэрт беспочвенны. ЦИК ожидает, что на выборах президента РФ будет присутствовать несколько сотен тысяч наблюдателей от представителей партий, кандидатов, СМИ, более полутора тысяч международных наблюдателей, около 200 тысяч независимых наблюдателей», — пояснил он.