ЦИК посоветовал США поучиться у России прозрачности выборов 

Член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко заявил, что США стоит поучиться у России открытости и прозрачности проведения выборов, передает РИА Новости.
Шевченко напомнил, что на предстоящие 18 марта президентские выборы аккредитовано несколько сотен тысяч наблюдателей.
«Обвинения госпожи Науэрт беспочвенны. ЦИК ожидает, что на выборах президента РФ будет присутствовать несколько сотен тысяч наблюдателей от представителей партий, кандидатов, СМИ, более полутора тысяч международных наблюдателей, около 200 тысяч независимых наблюдателей», — пояснил он.
Напомним, что ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что решение ЦИК России об отказе в статусе наблюдателя нескольким тысячам представителей СМИ показывает, что Кремль боится прозрачности.