Желание Терезы Мэй развалить российскую разведку позабавила главу СВР

14 марта Тереза Мэй объявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов. По ее словам, такие меры на долгие годы подорвут деятельность российской разведки в Соединенном Королевстве. Она также официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.