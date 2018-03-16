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Бессмысленные и беспощадные: самые дикие кандидаты в истории
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Бессмысленные и беспощадные: самые дикие кандидаты в истории 

Москва24 13 часов назад
Фото: Москва24
Выборы в разных странах порой привлекают очень и очень нестандартных кандидатов. Попробуйте пройти тест портала Москва 24 и угадать, где президентами могли стать панк-рокер, стриптизерша и человек-тату.
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