Лавров: США заинтересованы в консультациях по стратегической стабильности

Министр сообщил, что США сейчас уклоняются от диалога по противоракетной обороне и по большинству других вопросов.

"Правда, недавно они вновь подтвердили заинтересованность возобновить консультации по вопросам стратегической стабильности с Российской Федерацией", — заявил Лавров в интервью вьетнамским и японским СМИ, отметив, что РФ готова к консультациям.

В этой связи перед визитом в Японию , где США развертывают глобальную систему ПРО, он добавил, что Россия будет находиться в контакте с Токио и информировать Японию об оценках развития консультаций с американцами.

Ранее группа сенаторов-демократов США обратилась к госдепу с призывом начать с Россией диалог по стратегической стабильности после заявлений российского президента Владимира Путина о новом оружии.

Путин в начале марта в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей».

По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета и потому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса «Сармат».