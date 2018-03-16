Ещё
Лавров: США заинтересованы в консультациях по стратегической стабильности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: США заинтересованы в консультациях по стратегической стабильности 

РИА Новости 14 часов назад
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США недавно подтвердили свою заинтересованность в возобновлении консультаций с Россией по вопросам стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр сообщил, что США сейчас уклоняются от диалога по противоракетной обороне и по большинству других вопросов.
"Правда, недавно они вновь подтвердили заинтересованность возобновить консультации по вопросам стратегической стабильности с Российской Федерацией", — заявил Лавров в интервью вьетнамским и японским СМИ, отметив, что РФ готова к консультациям.
В этой связи перед визитом в Японию, где США развертывают глобальную систему ПРО, он добавил, что Россия будет находиться в контакте с Токио и информировать Японию об оценках развития консультаций с американцами.
Ранее группа сенаторов-демократов США обратилась к госдепу с призывом начать с Россией диалог по стратегической стабильности после заявлений российского президента Владимира Путина о новом оружии.
Путин в начале марта в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей».
По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета и потому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса «Сармат».
РИА Новости: последние новости
Посол Британии подтвердил, что Лондон проинформировали об ответных мерах МИД Турции сделал заявление о статусе Крыма Посол Британии Бристоу прибыл в российский МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии414
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии23
Россия бьется со смертельно опасным противником445
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти40
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение