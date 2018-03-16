Лаврор: Россия приветствует желание Трампа и Ким Чен Ына встретиться

"Мы одобряем и желаем успеха предстоящим контактам, прежде всего, межкорейскому саммиту, который, как нам сказали наши коллеги, состоится в апреле с.г. Мы были обнадежены тем, что лидеры КНДР Ким Чем Ын и США Д. Трамп объявили о готовности встретиться лично. Если такая встреча состоится, мы будем только рады", — сказал Лавров.

Министр, однако, отметил, что было странно видеть, как американская делегация блокировала в Совбезе ООН российско-китайское заявление о проведении межкорейского саммита.

"Поэтому мне очень трудно судить, кто конкретно решает в каком направлении двигаться по проблемам Корейского полуострова. В принципе, это не наше дело", — добавил Лавров.

Ранее Трамп заявил, что надеется встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая.