Депутат Госдумы: срыв голосования на Украине нарушает права более 80 тыс. россиян

МОСКВА , 16 марта. / ТАСС /. Решение Киева о недопуске россиян на избирательные участки в российских диппредставительствах для голосования нарушают права более 80 тыс. россиян, заявил ТАСС в пятницу зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член рабочей группы ЦИК РФ по организации голосования за границей Виктор Водолацкий

Украины В пятницу глава МВД Арсен Аваков заявил, что граждан РФ , за исключением лиц с дипломатическим статусом, не будут пускать в российские диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта. Аваков также проинформировал, что в пятницу в МВД был вызван временный поверенный в делах РФ на Украине, до его сведения была доведена эта официальная позиция украинской стороны.

"Украина, которая так рвется в Евросоюз , нарушает все международные нормы и правила, жестко ущемляются права людей на принятие участия в выборах. Ни в одной стране мира таких беспрецедентных мер по дискриминации людей не принималось, нигде не было таких фактов. За оставшиеся дни [для] 86 тыс. жителей [Украины], граждан России, которые хотели прийти проголосовать на этих избирательных участках, конечно, невозможно создать какие-то другие логистические схемы, чтобы они прибыли на территорию России, к примеру, в Белгород , или в Чертково Ростовской области , или Воронеж — это нереально. Эти люди просто остались за пределами правового поля", — сказал Водолацкий.

По его словам, если россияне все же придут на участки на территории Украины, чтобы проголосовать, то их ждут провокации, возможны противоправные действия.

"По нашей информации, молодчики из нацбатальонов, которые всегда толпами ходят вокруг наших диппредставительств и Россотрудничества,

с битами и железными прутьями будут ждать граждан России, которые все-таки будут требовать исполнения международных законов. И наши граждане будут подвергаться нападению и насилию", — добавил депутат.

Водолацкий считает, что при сложившейся ситуации задача лиц, которые отвечают за организацию выборов за пределами РФ, — проинформировать соотечественников через социальные сети и координационные советы о возможной опасности, «раз так получилось, что Украина решила игнорировать все международные нормы и правила, не подвергать свою жизнь угрозе со стороны неонацистов, которые будут там в обязательном порядке стараться в отношении наших граждан провести какие-то репрессивные действия».

Украина выбыла из международного права

По словам депутата, дальнейший этап — проинформировать мировое сообщество о подобных нарушениях Украины.

"Наши институты международного права и МИД должны подавать заявления и иски, сами граждане могут подавать иски в Международный суд по правам человека, а мы должны проинформировать ООН ЕСПЧ , все другие международные институты, чтобы мировое сообщество знало о том, что такое сегодняшнее руководство Украины. Действия и заявления Авакова — они ни в какие ворота не входят", — сказал Водолацкий.

Член рабочей группы ЦИК РФ также добавил, что все остальные участки в других странах работают. «Везде информация из консульств, посольств, там все нормально, спокойно, люди идут досрочно голосовать, — отметил он. — Единственная страна, из всего мирового сообщества, выбывшая из международного права, это Украина».