Науэрт не понимает, о чем говорит от лица Госдепа, считает Памфилова

Ранее Науэрт написала в Twitter, что решение ЦИК России отказать в статусе наблюдателя более пяти тысячам независимых наблюдателей от СМИ показывает, что Кремль якобы боится прозрачности в преддверии выборов 18 марта. При этом Науэрт не указала, откуда взяла эту информацию.

"Очевидно, что эта госпожа «плавает» в вопросе и плохо понимает, о чем она говорит. Скорее всего, просто услышала звон, и не поняла, что это за звон, откуда он и на чем основан, и в свою очередь тоже так же прозвенел", — сказала РИА Новости Памфилова.

Глава ЦИК пояснила, что они не имели права аккредитовать на выборы представителей «Левиафана», лишенного статуса СМИ, а в заявке на аккредитацию журналистов «Молнии» были допущены ошибки.

При этом Памфилова отметила, что отказ журналистам в аккредитации не означает, что Центризбирком не допускает к выборам независимых наблюдателей.

"Во-первых, у нас нет полномочий в отказе наблюдателям. Во-вторых, именно Центральная избирательная комиссия была инициатором того, чтобы максимально расширить права наблюдателей", — объяснила Памфилова.

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