Назарбаев: Казахстан готов помогать странам-гарантам перемирия в Сирии

Глава государства поблагодарил дипломатов за работу по урегулированию ситуации в Арабской республике. А министры, в свою очередь, расказали президенту о положении дел в стране на данный момент. По словам Сергея Лаврова, с Восточной Гуты удалось эвакуировать больше двадцати тысяч мирных жителей.

«Я хочу четко подтвердить, нашу высочайшую признательность нашим казахстанским друзьям и лично вам, Нурсултан Абишевич, за предоставление площадки для наших переговоров. Астана дала старт процессу, который признан всеми в том числе теми, кто, как вы сказали «кто не очень рад», что такая инициатива состоялась в столице Казахстана », — сказал глава МИД России

По словам Сергея Лаврова, Астана создала не только комфортную рабочую, но и политическую атмосферу.