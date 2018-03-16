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Назарбаев: Казахстан готов помогать странам-гарантам перемирия в Сирии
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Назарбаев: Казахстан готов помогать странам-гарантам перемирия в Сирии 

Мир24 13 часов назад
Фото: Мир24
Подтвердил свои слова Нурсултан Назарбаев на встрече с министрами иностранных дел Ирана, России и Турции.
Глава государства поблагодарил дипломатов за работу по урегулированию ситуации в Арабской республике. А министры, в свою очередь, расказали президенту о положении дел в стране на данный момент. По словам Сергея Лаврова, с Восточной Гуты удалось эвакуировать больше двадцати тысяч мирных жителей.
«Я хочу четко подтвердить, нашу высочайшую признательность нашим казахстанским друзьям и лично вам, Нурсултан Абишевич, за предоставление площадки для наших переговоров. Астана дала старт процессу, который признан всеми в том числе теми, кто, как вы сказали «кто не очень рад», что такая инициатива состоялась в столице Казахстана», — сказал глава МИД России.
По словам Сергея Лаврова, Астана создала не только комфортную рабочую, но и политическую атмосферу.
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