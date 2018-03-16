Роскомнадзор напомнил о запрете агитации в «день тишины» 17 марта 

Роскомнадзор напомнил о запрете агитации кандидатов в президенты России в «день тишины» 17 марта и в день проведения выборов 18 марта, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Публиковать информацию такого рода нельзя согласно статье федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации».
За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность.
Ранее директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году.