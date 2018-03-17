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В МИД РФ отреагировали на решение Украины не пустить граждан России на выборы
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В МИД РФ отреагировали на решение Украины не пустить граждан России на выборы 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что «действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур».
Решение украинских властей не пустить граждан РФ на территории дипломатических ведомств для голосования на выборах президента России не вызывает ничего, кроме возмущения. Такое заявление сделали в российском Министерстве иностранных дел.
Как отметили в МИД предпринятые украинской сторонй шаги противоречат Венским конвенциям о консульских и дипломатических сношениях, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и просто международным правозащитным нормам.
«Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур», — заявили в МИДе.
В российском внешнеполитическом ведомстве также назвали решение Киева открытым вмешательством в сугубо внутренние дела РФ и добавили, что поведение украинских властей является попыткой отыграться на простых российских гражданах в бессильной злобе.
В МИД РФ при этом напомнили, что Россия никогда не позволяла себе подобного отношения к гражданам Украины, которые находятся на российской территории.
Ранее сообщалось, что граждан России не будут пускать в российские диппредставительства на Украине 18 марта для голосования на выборах президента Российской Федерации.
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