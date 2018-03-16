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Все решения по ответным мерам британской стороне приняты — МИД
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Все решения по ответным мерам британской стороне приняты — МИД 

Авторадио 15 часов назад
Все решения по ответным мерам британской стороне приняты и будут доведены до Лондона в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сегодня же стало известно, что 23 российских дипломата покинут Великобританию 20 марта. Об этом сообщил телеканал «Россия-24». Решение о высылке ранее приняла премьер страны Тереза Мэй в связи со скандалом вокруг отравления бывшего офицера ГРУ Скрипаля. Лондон бездоказательно обвиняет в этом преступлении Москву. Более того, глава местного МИД Борис Джонсон заявил сегодня: всё делалось, вероятно, по распоряжению российского президента.
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