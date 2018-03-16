Джонсон отказался пожать руку российскому послу

"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон. — "Газета.Ru" ) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", — сказал Яковенко.

Посол подчеркнул, что отнесся к этому спокойно.

"Мы воспринимаем все эти вещи спокойно, для меня разговор с министром, даже по такому для них неприятному поводу — это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать", — добавил дипломат.