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Джонсон отказался пожать руку российскому послу
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Джонсон отказался пожать руку российскому послу 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Глава МИД Британии Борис Джонсон во время недавней встречи с послом России Александром Яковенко в соответствии с «британским протоколом» не пожал ему руку. Об этом рассказал сам российский дипломат, передает РИА «Новости».
"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон. — "Газета.Ru") продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", — сказал Яковенко.
Посол подчеркнул, что отнесся к этому спокойно.
"Мы воспринимаем все эти вещи спокойно, для меня разговор с министром, даже по такому для них неприятному поводу — это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать", — добавил дипломат.
Ранее министр обороны Британии Гэвин Уильямсон посоветовал России «заткнуться».
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