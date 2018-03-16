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МИД ответил на решение Киева по выборам
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В МИД считают решение Киева по выборам вмешательством в дела России 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Решение властей Украины не допускать граждан РФ в посольство и генеральные консульства России в день выборов президента РФ является открытым вмешательством во внутренние дела Москвы, заявил МИД РФ.
>> Киев не пустит россиян на голосование 18 марта
"Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.
Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.
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