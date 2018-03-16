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«Ответные меры в отношении Лондона готовы»
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Захарова: все решения по ответным мерам в отношении Лондона приняты 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все решения по ответным мерам в отношении Великобритании уже приняты. Об этом сообщает RT.
"Решения об ответных мерах российской стороной приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны", — сказала Захарова.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что из-за якобы причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Лондон высылает 23-х российских дипломатов. В России опровергли причастность к покушению на Скрипаля и пообещали разработать ответные меры.
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