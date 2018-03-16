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Кремль ответил на обвинения по «делу Скрипаля»
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Песков ответил на обвинения в причастности России к делу Скрипаля 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: Reuters
Заявления Запада о причастности России к отравлению нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не могут не вызывать у Москвы глубочайшего удивления, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вся волна пошла из Великобритании. Это не может не вызывать нашего глубочайшего удивления, о чем мы уже говорили", — сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидаема ли была реакция на отравление Сергея Скрипаля в Британии со стороны западных стран, в частности, США.
Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Осужденный за госизмену Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.
Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Он подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия, добавил Лавров.
В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в связи с "делом Скрипаля" Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.
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