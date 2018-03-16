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Центризбирком напомнил Киеву об обязательствах по проведения выборов в посольствах
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Центризбирком напомнил Киеву об обязательствах по проведения выборов в посольствах 

Свободная пресса 15 часов назад
В ЦИК РФ прокомментировали заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о недопуске в российские дипломатические учреждения граждан РФ для голосования на президентских выборах.
По словам члена Центризбиркома Василия Лихачёва, это нарушает обязательства, которые давала Украина по проведению выборов в посольствах, передаёт агентство «Интерфакс».
При этом он подчеркнул, что заявление Авакова противоречит сразу двум международным конвенциям и двустороннему российско-украинскому соглашению.
«Это нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и иммунитетах, Венской конвенции о консульских сношениях и иммунитетах, а также двустороннего российско-украинского Соглашения по консульским вопросам. Российские загранучреждения обязаны обеспечить права и свободы российских граждан на территории Украины», — резюмировал Лихачев, добавив, что посольство РФ в Киеве обратилось в силовые структуры «незалежной» с просьбой создать все необходимые условия для голосования российских граждан на президентских выборах на территории Украины.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться 18 марта на территорию российских дипломатических учреждений в Киеве, Харькове, Одессе и Львове для участия в выборах президента РФ. Об этом написал в соцсетях министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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