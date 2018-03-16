Песков объяснил, чем неудобен Путин для многих стран 

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин «для многих» не является комфортным президентом России.
По словам Пескова, Путин неудобен для многих стран, поскольку убежденно отстаивает интересы России, сообщает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента отметил, что приближающиеся выборы в России «многим не дают покоя». Он также добавил, что Россия заинтересована в налаживании добрых отношений со всеми странами, которые хотят этого.
Выборы президента России пройдут 18 марта. На пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).