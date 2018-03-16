Песков объяснил, чем неудобен Путин для многих стран

По словам Пескова, Путин неудобен для многих стран, поскольку убежденно отстаивает интересы России , сообщает РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента отметил, что приближающиеся выборы в России «многим не дают покоя». Он также добавил, что Россия заинтересована в налаживании добрых отношений со всеми странами, которые хотят этого.