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Юрист дал правовую оценку решению Киева о недопуске россиян на выборы
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Юрист дал правовую оценку решению Киева о недопуске россиян на выборы 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Решение МВД Украины о недопуске россиян в дипломатические учреждения РФ на территории страны для голосования на выборах президента 18 марта — это вмешательство во внутренние дела России, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.
"Выборы президента — это процесс демократического волеизъявления граждан России, которые проживают за рубежом, участие в политическом процессе своей страны. Недопуск на выборы является нарушением прав человека. Получается, что МВД вмешиваются в наши внутренние дела. Это ущемление прав человека на территории Украины. Это не только не цивилизованно, но издевательство по отношению к демократии вообще в мире", — считает Капустин.
Действия Киева — это нарушение европейской конвенции, подчеркнул эксперт, и российские граждане могли бы обратиться в Европейский суд по правам человека в таком случае, но в последнее время ЕСПЧ «очень много лукавит, и уже веры ему прежней нет».
Заявление Киева — это очевидная провокация, и местные власти чувствуют полную безнаказанность, такие действия рано или поздно для них закончатся чем-то нехорошим, заключил Капустин.
В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обратилась за помощью к ОБСЕ, так как украинские власти не способны обеспечить порядок у посольства и консульств России в день выборов президента РФ. Позже член ЦИК России Василий Лихачев в ходе поездки в Израиль сообщил, что российские власти заручились обещанием ОБСЕ помочь с обеспечением безопасности при проведении выборов президента РФ на Украине. В этой стране организованы четыре избирательных участка — в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове.
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