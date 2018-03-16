Юрист дал правовую оценку решению Киева о недопуске россиян на выборы

Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма , который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.

"Выборы президента — это процесс демократического волеизъявления граждан России, которые проживают за рубежом, участие в политическом процессе своей страны. Недопуск на выборы является нарушением прав человека. Получается, что МВД вмешиваются в наши внутренние дела. Это ущемление прав человека на территории Украины. Это не только не цивилизованно, но издевательство по отношению к демократии вообще в мире", — считает Капустин.

Действия Киева — это нарушение европейской конвенции, подчеркнул эксперт, и российские граждане могли бы обратиться в Европейский суд по правам человека в таком случае, но в последнее время ЕСПЧ «очень много лукавит, и уже веры ему прежней нет».

Заявление Киева — это очевидная провокация, и местные власти чувствуют полную безнаказанность, такие действия рано или поздно для них закончатся чем-то нехорошим, заключил Капустин.