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Песков рассказал, с кем РФ хочет наладить отношения
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Песков рассказал, с кем Россия хочет наладить отношения 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Россия заинтересована в налаживании добрых отношений со всеми странами, которые этого хотят, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россию нужно воспринимать как ответственного участника международного сообщества, который заинтересован в том, чтобы налаживать добрые отношения со всеми странами, которые этого хотят", — сказал Песков.
В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в связи с "делом Скрипаля" Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.
Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Осужденный за госизмену Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.
Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Он подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами.
Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия, добавил Лавров.
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