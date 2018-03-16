Крымские татары ответили на ультиматум одного из лидеров «Меджлиса»*

"Ислямову стоит запомнить, что Крым является неотъемлемой частью России, а крымские татары — частью российского общества. Крымские татары живут на своей исторической родине и не нуждаются, чтобы их будущее обсуждали и определили чужие государства. Мы призываем этих горе-политиков оставить крымско-татарский народ в покое. Мы сами разберемся, что нам надо", — сказал Ильясов.

По его словам, Ислямов своими провокационными заявлениями и вбросами только вредит крымским татарам, которые живут мирной жизнью на своей родине.

"А если что и нужно крымским татарам, то посоветуйтесь сначала с нами, а потом действуйте", — подчеркнул крымский политик.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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