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ЕС подготовит «ясное послание» по делу Скрипаля
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ЕС подготовит «ясное послание» по делу Скрипаля 

РИА Новости 16 часов назад
БРЮССЕЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Председатель Евросовета Дональд Туск заявил в разговоре с британским премьером Терезой Мэй, что ЕС подготовит «ясное послание» в связи с делом об отравлении в Солсбери.
"Телефонный разговор с премьером Терезой Мэй для подготовки ясного послания Евросоюза по атаке в Солсбери", — написал Туск в пятницу в Twitter.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где был отравлен работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.
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