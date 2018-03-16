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В области прошел заключительный этап обучения актива «Открытого альянса наблюдателей»
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В области прошел заключительный этап обучения актива «Открытого альянса наблюдателей» 

Волга Ньюс 16 часов назад
Фото: Волга Ньюс
«Открытый альянс наблюдателей» — это проект по подготовке наблюдателей для работы на выборах всех уровней и формированию культуры свободной и прозрачной системы наблюдения. Цель его создания — открытый мониторинг выборов.
Суть проекта заключается в создании новой информационной структуры общественного контроля избирательного процесса. Вся необходимая информация размещается на специализированном портале. Организаторы ведут большую работу по подготовке наблюдателей: проводят обучение, тестируют готовность наблюдателей, выделяют из них экспертов и координирует весь процесс.
"Открытый альянс наблюдателей" входит в самую большую в России сеть независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг». Среди других общественных организаций, входящих в НОМ, — «Народный наблюдатель», «За чистые выборы», «Группа 32» и другие. Все эти проекты призваны обеспечить общественную проверку готовности российских городов к проведению честных выборов президента РФ.
Напомним, что 1 марта Самару посетила экспедиция «Национального общественного мониторинга». В Самаре ведущие проекта Татьяна Асташкина и Денис Шаблий нанесли внезапные визиты в штабы кандидатов в президенты РФ Владимира Путина, Владимира Жириновского, Павла Грудинина и Ксении Собчак. В результате ведущие проекта оставили на дверях всех четырех штабов наклейку «Проверено НОМ» с большим пальцем вверх, что означает положительную оценку от независимых наблюдателей.
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