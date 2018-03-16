В области прошел заключительный этап обучения актива «Открытого альянса наблюдателей»

«Открытый альянс наблюдателей» — это проект по подготовке наблюдателей для работы на выборах всех уровней и формированию культуры свободной и прозрачной системы наблюдения. Цель его создания — открытый мониторинг выборов.

Суть проекта заключается в создании новой информационной структуры общественного контроля избирательного процесса. Вся необходимая информация размещается на специализированном портале. Организаторы ведут большую работу по подготовке наблюдателей: проводят обучение, тестируют готовность наблюдателей, выделяют из них экспертов и координирует весь процесс.