Истерика и паника в Лондоне: Великобритании не нравятся встречные вопросы о «Новичке» 

"Нет данных о том, что нервно-паралитические отравляющие вещества группы «Новичок» были заявлены какой-либо стороной, подписавшей конвенцию о запрещении химоружия", — заявили в международной организации.

Сверхсекретная лаборатория министерства обороны Великобритании «Портон-Даун». Отсюда, по утверждениям британского правительства, поступила информация о том, что для отравления в Солсбери был использован именно «Новичок». Возникает вопрос: если здесь знали о существовании такого вещества, то почему не сообщили о нем в Организацию по запрещению химического оружия, а держали эту информацию в секрете?

Вместо предъявления доказательств, Лондон перешел на оскорбления.

"Это не русофобия! Наши претензии к Кремлю и Путину, — заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. — И к его решению. Потому что это, вероятно, его решение — применить нервно-паралитический токсин на улицах Великобритании, на улицах Европы. Впервые со времен Первой мировой войны".

"Мы говорили на различных уровнях и в различных ситуациях, что Россия не имеет ничего общего с этой историей. Любые ссылки и упоминания нашего президента (в связи с этой историей) ничто иное, как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение", — отметил Песков.

"То, что сделала Россия в Солсбери, возмутительно и ужасно! — заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильмсон. — Мы предприняли ответные меры! По большому счету, России просто нужно уйти и заткнуться!"

"Такой симпатичный молодой человек, — отозвался о британском военном министре глава российского МИД Сергей Лавров . — Наверное, ему тоже хочется войти в историю какими-то громкими заявлениями. У Терезы Мэй — highly possible — главный аргумент в отношении вины России, у него, значит, — Russia should go away and shut up. Может, ему образования не хватает. Я не знаю!"