Названа дата отъезда российских дипломатов из Британии

Высылаемые из Великобритании 23 российских дипломата покинут страну 20 марта. Об этом сообщил посол России в Лондоне Александр Яковенко, передает РИА "Новости".
"Они уедут 20 числа… Вместе с членами семей речь идет примерно о восьми десятках человек", — сказал Яковенко.
Посол также назвал легендой заявления о том, что высылаемые дипломаты — сотрудники разведслужб.
"Конечно, это полная глупость. 40% состава посольства должно уехать. Конечно, никакого отношения к незаконной деятельности они не имеют. Это все просто выдумки и глупости", — добавил Яковенко.
Лондон ранее объявил, что высылает 23-х российских дипломатов.
Такое заявление премьер-министр Британии Тереза Мэй сделала на фоне расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, Россия не стала отвечать на требование Лондона объяснить, как вещество, которым, предположительно, отравили Скрипаля, оказалось в Великобритании.