Ещё
Названа дата отъезда российских дипломатов из Британии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, когда российские дипломаты покинут Великобританию 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: ТАСС
Высылаемые из Великобритании 23 российских дипломата покинут страну 20 марта. Об этом сообщил посол России в Лондоне Александр Яковенко, передает РИА "Новости".
"Они уедут 20 числа… Вместе с членами семей речь идет примерно о восьми десятках человек", — сказал Яковенко.
Посол также назвал легендой заявления о том, что высылаемые дипломаты — сотрудники разведслужб.
"Конечно, это полная глупость. 40% состава посольства должно уехать. Конечно, никакого отношения к незаконной деятельности они не имеют. Это все просто выдумки и глупости", — добавил Яковенко.
Лондон ранее объявил, что высылает 23-х российских дипломатов.
Такое заявление премьер-министр Британии Тереза Мэй сделала на фоне расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, Россия не стала отвечать на требование Лондона объяснить, как вещество, которым, предположительно, отравили Скрипаля, оказалось в Великобритании.
Газета.Ru: последние новости
В Совфеде рассказали о действующей британской разведке под крышей Британского совета Порошенко: девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом В США объяснили появление вертолета над российским посольством ночью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии415
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии25
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»94
Россия бьется со смертельно опасным противником441
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение