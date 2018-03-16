МИД ФРГ: «Северный поток — 2» является чисто экономическим проектом

Отвечая на вопрос о том, откажется ли Германия от проекта строительства «Северного потока — 2» из-за скандала вокруг Скрипаля, который подвергся воздействию нервно-паралитического вещества в Великобритании , Маас сказал, что это «две разные вещи».

"Северный поток" — это проект фирм в рамках частной экономики, — отметил он. — Это чисто коммерческий, экономический проект".