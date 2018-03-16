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МИД ФРГ: «Северный поток — 2» является чисто экономическим проектом
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МИД ФРГ: «Северный поток — 2» является чисто экономическим проектом 

ТАСС 16 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВАРШАВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Германии рассматривает проект строительства газопровода «Северный поток — 2» как исключительно экономический и не считает возможным связывать его с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил в пятницу новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.
Отвечая на вопрос о том, откажется ли Германия от проекта строительства «Северного потока — 2» из-за скандала вокруг Скрипаля, который подвергся воздействию нервно-паралитического вещества в Великобритании, Маас сказал, что это «две разные вещи».
"Северный поток" — это проект фирм в рамках частной экономики, — отметил он. — Это чисто коммерческий, экономический проект".
4 марта Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлию обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили.
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