ВАРШАВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Германии рассматривает проект строительства газопровода «Северный поток — 2» как исключительно экономический и не считает возможным связывать его с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил в пятницу новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.
Отвечая на вопрос о том, откажется ли Германия от проекта строительства «Северного потока — 2» из-за скандала вокруг Скрипаля, который подвергся воздействию нервно-паралитического вещества в Великобритании, Маас сказал, что это «две разные вещи».
"Северный поток" — это проект фирм в рамках частной экономики, — отметил он. — Это чисто коммерческий, экономический проект".
4 марта Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлию обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили.