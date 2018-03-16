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Джонсон отказался пожимать руку послу России
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Джонсон отказался пожимать руку послу России 

Рамблер 6 часов назад
Фото: AFP
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отказался пожать руку российскому послу Александру Яковенко, сообщает ТАСС.
Как объяснил Яковенко, Джонсон «всем своим видом продемонстрировал свое возмущение политикой России».
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«Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда вызывают посла. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия», — объяснил посол.
Яковенко отметил, что дипломаты относятся к таким вещам спокойно. По словам посла, он всегда комментирует излагаемую ему позицию и приводит необходимые аргументы.
«Для меня разговор с министром даже по такому неприятному для них поводу — это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать», — сказал он.
В частности, рассказал Яковенко, он спросил об угрозах кибератаки на Россию, о которых говорилось в британском парламенте, на что Джонсон ответил: «Господин посол, вы, видимо, неправильно поняли».
 Ещё 5 источников 
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