Джонсон отказался пожимать руку послу России

Как объяснил Яковенко, Джонсон «всем своим видом продемонстрировал свое возмущение политикой России ».

«Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда вызывают посла. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия», — объяснил посол.

Яковенко отметил, что дипломаты относятся к таким вещам спокойно. По словам посла, он всегда комментирует излагаемую ему позицию и приводит необходимые аргументы.

«Для меня разговор с министром даже по такому неприятному для них поводу — это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать», — сказал он.