Джонсон отказался пожимать руку послу России 

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отказался пожать руку российскому послу Александру Яковенко, сообщает ТАСС.
Как объяснил Яковенко, Джонсон «всем своим видом продемонстрировал свое возмущение политикой России».
«Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда вызывают посла. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия», — объяснил посол.
Яковенко отметил, что дипломаты относятся к таким вещам спокойно. По словам посла, он всегда комментирует излагаемую ему позицию и приводит необходимые аргументы.
«Для меня разговор с министром даже по такому неприятному для них поводу — это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать», — сказал он.
В частности, рассказал Яковенко, он спросил об угрозах кибератаки на Россию, о которых говорилось в британском парламенте, на что Джонсон ответил: «Господин посол, вы, видимо, неправильно поняли».