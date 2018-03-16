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Косачев: недопуск россиян на выборы на Украине — угроза демократии и гражданским свободам
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Косачев: недопуск россиян на выборы на Украине — угроза демократии и гражданским свободам 

Российская Газета 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
«До сегодняшнего дня нам по дипломатической линии из Киева официально подтверждали, что голосование на выборах президента России для российских граждан возможно», — написал он в Facebook.
Однако в пятницу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД Украины не будет пускать граждан России в консульства и посольство в день голосования на выборах президента России.
"Украина пошла в очередную атаку", — считает Косачев.
"Сегодняшнее заявление Авакова означает либо то, что Украина не может, либо то, что Украина не хочет выполнять свои международные обязательства, продолжил сенатор. — И то, и другое в равной степени плохо и в полной степени свидетельствует о продолжающемся процессе деградации украинской государственности".
Права граждан Российской Федерации на территории Украины беззастенчиво и последовательно нарушаются, подчеркнул Косачев. «И недопуск граждан на территорию собственной страны (а именно так трактует международное право статус диппредставительств) будет еще одним наглядным тому подтверждением. И об этой угрозе демократии и гражданским свободам необходимо заявлять во весь голос на всех международных площадках, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы», — считает он.
Косачев также считает, что нельзя «игнорировать прямые угрозы безопасности наших граждан в условиях прогнозируемых бесчинств украинских националистов, фактически получивших сейчас на это „отмашку“ и индульгенцию от украинского МВД». «И эту опасность, озвученную главным силовиком Украины, необходимо учитывать прежде всего. До тех пор, пока она не будет дезавуирована украинским государством, провозгласившим себя „бастионом демократии“ на постсоветском пространстве», — отметил сенатор и добавил, что «надежды на это нет никакой».
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