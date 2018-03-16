Лондон уведомил Москву о критическом состоянии Скрипалей

Британские власти уведомили Москву о том, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко, пишет РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что этой информации для России недостаточно.

"Британцы по-прежнему скрывают от нас медицинское заключение, у нас нет доступа к пострадавшим, мы не имеем возможности переговорить с врачами. Никто здесь даже не опубликовал фотографию. Поэтому, может быть, они живы, может быть, нет, а, может быть, вообще ничего не случилось. То есть тем самым нам предлагают верить на слово, что абсолютно неприемлемо", — сказал Яковенко.

Посол пожаловался, что англичане уходят от каких-либо контактов с российским посольством, а информация выдается в общих чертах.

В то же время Яковенко отметил, что давление Москвы позволило перевести ситуацию вокруг Сергея Скрипаля в правовое русло.

"Мы будем давить на Британию, и из этого правового поля мы уже британскую сторону не выпустим. Теперь, переведя эту тему в международно-правовое поле, мы будем общаться с англичанами уже непосредственно в организации, которая профессионально занимается этими темами. Это очень хороший результат нашего давления на британское правительство", — заключил посол.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили Россию в причастности к их отравлению.