Дипломат: на Украине утрачена система управления, если МВД берет на себя функции МИД

"На Украине утрачена система управления, если МВД перебирает на себя функции МИД. Получается, что в стране нет государственной политики, если МВД доводит до посольства позицию государства и берет на себя функции внешнеполитического ведомства. Это должен делать МИД", — сказал Грищенко в эфире канала «112 Украина».

Он выразил надежду, что международные партнеры Украины «сделают соответствующие выводы». «Пока что могу сказать, что в стране бардак», — подчеркнул дипломат.

Глава МВД Арсен Аваков ранее заявил, что граждан РФ не будут пускать в российские диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта.