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ОП РФ направила более 146 тыс. наблюдателей на выборы президента
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ОП РФ направила более 146 тыс. наблюдателей на выборы президента 

ТАСС 9 часов назад
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ направила на выборы главы государства более 146 тысяч наблюдателей. Об этом сообщил на брифинге секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.
"По призыву ОП РФ в наблюдении за выборами примут участие 1866 федеральных, региональных и муниципальных общественных организаций из всех регионов России и более 146 тыс. наблюдателей", — сказал Фадеев. По его словам, принять участие в наблюдении получила возможность «любая общественная организация и любой гражданин России».
"Общественные организации, подписавшие с системой общественных палат соглашение об участии в наблюдении, приняли на себя обязательство соблюдать предложенный ОП РФ этический кодекс общественного наблюдателя и «Золотой стандарт» общественного наблюдения на выборах", — добавил он.
В минувшем году в федеральное законодательство были внесены поправки, разрешающие ОП РФ и региональным палатам направлять наблюдателей на выборы главы государства. В частности, ОП РФ может назначать наблюдателей в любую участковую или территориальную комиссию страны, а региональные палаты — в любую комиссию на территории соответствующего субъекта. Решение о назначении принимает совет палаты или ее руководитель.
Выборы главы государства пройдут в России 18 марта.
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