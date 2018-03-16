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Посол РФ в Лондоне: Москва остается надежным партнером британского бизнеса
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Посол РФ в Лондоне: Москва остается надежным партнером британского бизнеса 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 16 мар — РИА Новости, Мария Табак. Россия остается надежным партнером британского бизнеса, поскольку умеет отделять политическую вакханалию от выстраивания нормальных отношений с людьми, заявил российским журналистам в пятницу посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.
"Есть экономическая часть: целый ряд компаний — BP, Shell, AstraZeneka — активно работают в России. Наши компании работают здесь, в Великобритании. И они, конечно, смотрят на это просто с ужасом. У меня в понедельник состоится встреча с вице-президентом BP и мы, конечно, будем обсуждать, естественно, британскую политику. Но я должен сказать, что Россия является надежным партнером для британского бизнеса, потому что мы отделяем ту вакханалию, которая стоит на политическом уровне в Великобритании, от тех людей, которые хотят выстраивать нормальные отношения", — сказал посол.
Продолжаются контакты и по другим направлениям, отметил Яковенко.
"Мы только что завершили встречи с научным сообществом и, естественно, британская Академия наук вновь продемонстрировала, что они хотят развивать контакты. Ну и мы, конечно, слышим от всего культурного сообщества, что без российской культуры здесь, в Лондоне, этот город просто потеряет свое значение в том виде, каким они хотят его видеть. Поэтому эта картина не такая уж мрачная. Но на политическом уровне она, конечно, зашкаливает, и не может не вызывать сожаления и беспокойства", — подчеркнул посол.
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