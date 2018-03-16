Москалькова прокомментировала решение Украины не пускать россиян в дипучреждения 18 марта

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в беседе с RT назвала нарушением международного права планы МВД Украины не пускать российских граждан в консульства и посольство России 18 марта для голосования на выборах президента. «Считаю, что это вопиющее нарушение международных норм права, отказ от принципов и стандартов демократии, грубое попрание свобод человека и гражданина. Трудно себе представить, что это делает государство, стремящееся попасть в ЕС , для интеграционного сообщества которого защита прав человека является главной составляющей всей концепции деятельности. Причём заявление составлено таким образом, что Украина не просто занимает нейтральную позицию, а прямо и однозначно ставит вопрос о воспрепятствовании гражданам России реализовать своё избирательное право», — подчеркнула она.

Москалькова также добавила, что готовит обращение в соответствующие европейские организации для получения оценки деятельности украинской стороны.

«Я со своей стороны готовлю обращение в комиссию по правам человека ООН , в Совет Европы , в БДИЧ и ОБСЕ . Удивлена, что до сих пор эти международные органы не отреагировали на данную ситуацию. В своём обращении я буду просить незамедлительно вмешаться в эту ситуацию и призвать украинскую сторону обеспечить реализацию международных норм права и предоставить гражданам России возможность волеизъявления на выборах президента», — заключила она.