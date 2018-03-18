ЦИК надеется на международную реакцию на ситуацию с голосованием на Украине

Ранее СМИ сообщили, что ПА ОБСЕ выразила обеспокоенность блокированием голосования на выборах президента РФ на Украине и обратилась к постоянному представителю Киева при ОБСЕ с призывом обеспечить голосование россиян.

"Думаю, что Парламентская ассамблея ОБСЕ и БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ факты нарушения основополагающих прав человека в лице граждан РФ без внимания не оставят. Это серьезный сигнал, я сравнил бы его с серьезным предупреждением Украине", — сказал он.

По его словам, решение проблемы перешло в политико-дипломатическую плоскость.

"Дипломатия дает разные инструменты… Эти сообщение я рассматриваю как результат большой работы МИД , ЦИК и руководства ОБСЕ. Это говорит о том, что в международных институтах есть люди, есть структуры, которые воспринимают свою ответственность в правозащитной сфере", — добавил он.