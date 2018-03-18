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ЦИК надеется на международную реакцию на ситуацию с голосованием на Украине
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ЦИК надеется на международную реакцию на ситуацию с голосованием на Украине 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Заявление обеспокоенности парламентской ассамблеи ОБСЕ постпреду Украины из-за препятствий в голосовании россиян свидетельствует, что международные организации не оставят без внимания факты нарушения основополагающих прав человека со стороны Киева, заявил РИА Новости замглавы ЦИК РФ Василий Лихачев.
Ранее СМИ сообщили, что ПА ОБСЕ выразила обеспокоенность блокированием голосования на выборах президента РФ на Украине и обратилась к постоянному представителю Киева при ОБСЕ с призывом обеспечить голосование россиян.
"Думаю, что Парламентская ассамблея ОБСЕ и БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ факты нарушения основополагающих прав человека в лице граждан РФ без внимания не оставят. Это серьезный сигнал, я сравнил бы его с серьезным предупреждением Украине", — сказал он.
По его словам, решение проблемы перешло в политико-дипломатическую плоскость.
"Дипломатия дает разные инструменты… Эти сообщение я рассматриваю как результат большой работы МИД, ЦИК и руководства ОБСЕ. Это говорит о том, что в международных институтах есть люди, есть структуры, которые воспринимают свою ответственность в правозащитной сфере", — добавил он.
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
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