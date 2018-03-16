Ещё
Дома дружбы Ленобласти и Крыма договорились о проведении совместных культурных мероприятий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дома дружбы Ленобласти и Крыма договорились о проведении совместных культурных мероприятий 

ТАСС 17 часов назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Дома дружбы Ленинградской области и Республики Крым по телемосту договорились о проведении совместных культурных мероприятий на территории двух субъектов РФ — выставок, круглых столов по культурному обмену, участии в этнофестивалях и других мероприятиях. Об этом ТАСС сообщил директор Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко.
"Сегодня в честь годовщины референдума в Крыму состоялся телемост между домами дружбы [Ленинградской] области и Республики Крым. На телемосте мы договорились об участии в круглом столе по вопросам культуры, который пройдет в Крыму в мае, а также о проведении выставки картин нашего художника, члена Союза художников России Василия Коноплева летом в Крыму", — сказал Михайленко.
Он добавил, что жителей Крыма также пригласили принять участие в конференции по многонациональной культуре Ленинградской области, которая пройдет в апреле текущего года в регионе. «Мы также официально пригласили крымчан участвовать в пятом этнофестивале „Россия — созвучие культур“, который пройдет в Приозерске в конце августа — начале сентября. Будем надеяться, что они к нам приедут», — отметил собеседник агентства.
Телемост между двумя субъектами прошел в пятницу в рамках плана мероприятий по взаимодействию регионов, который подписали на инвестиционном форуме в Сочи в феврале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Согласно документу, до 2021 года стороны планируют налаживать партнерские отношения и деловые контакты предпринимателей, а также совместно развивать туризм и культурные связи.
Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года, после февральского госпереворота в Киеве, власти Севастополя и Крыма провели референдум о воссоединении с Россией. За воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев при явке 80%, 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.
ТАСС: последние новости
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает британское генконсульство в Петербурге Посольство России в США заявило о гарантии открытости выборов президента РФ Джонсон нарушил протокол и не пожал руку Яковенко на встрече в британском МИД
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии412
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии24
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти43
Россия бьется со смертельно опасным противником445
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение