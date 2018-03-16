Дома дружбы Ленобласти и Крыма договорились о проведении совместных культурных мероприятий

"Сегодня в честь годовщины референдума в Крыму состоялся телемост между домами дружбы [Ленинградской] области и Республики Крым. На телемосте мы договорились об участии в круглом столе по вопросам культуры, который пройдет в Крыму в мае, а также о проведении выставки картин нашего художника, члена Союза художников России Василия Коноплева летом в Крыму", — сказал Михайленко.

Он добавил, что жителей Крыма также пригласили принять участие в конференции по многонациональной культуре Ленинградской области, которая пройдет в апреле текущего года в регионе. «Мы также официально пригласили крымчан участвовать в пятом этнофестивале „Россия — созвучие культур“, который пройдет в Приозерске в конце августа — начале сентября. Будем надеяться, что они к нам приедут», — отметил собеседник агентства.

Телемост между двумя субъектами прошел в пятницу в рамках плана мероприятий по взаимодействию регионов, который подписали на инвестиционном форуме в Сочи в феврале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Крым Сергей Аксенов . Согласно документу, до 2021 года стороны планируют налаживать партнерские отношения и деловые контакты предпринимателей, а также совместно развивать туризм и культурные связи.