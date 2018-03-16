ЦИК о заявлении Авакова: еще один шаг от цивилизованности 

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Заявление Киева о препятствии голосованию на выборах президента России в диппредставительствах на Украине — еще один шаг в сторону от цивилизованности, прокомментировал член ЦИК РФ Василий Лихачев высказывания главы украинского МВД Авакова.
"Это заявление действительно фиксирует то факт, что Украина делает еще один шаг в сторону от цивилизованности своей линией поведения в международных отношениях в соответствии с уставом ООН. К сожалению, нам приходится это констатировать", — сказал Лихачев РИА Новости.
Он добавил, что юридически Россия можем констатировать нарушение общепризнанных прав и свобод человека.
"Я думаю, что будет и соответствующее заявление МИДа, тут у ЦИК небольшие полномочия в силу статуса, а министерство иностранных дел, я думаю, в скором времени… сделает соответствующее заявление на это", — сказал собеседник.
МВД Украины не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента 18 марта, говорится в заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook. В нем также указано, что, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента России на Украине.